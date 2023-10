Aci, successo per Ruote nella Storia ad Arezzo

"Sono cento anni che gli automobilisti aretini hanno avuto la possibilità di usufruire dei servizi di questo nostro ente. Attraverso Ruote nella Storia abbiamo avuto modo di vivere un'importante riunione di tantissime e bellissime auto. E questo è il modo migliore di celebrare il genio umano. Difatti, quando costruisci un'auto costruisci qualcosa di unico e i tanti collezionisti che sono qui presenti hanno valorizzato negli anni queste auto e il ringraziamento principale va a loro". Lo afferma il presidente dell'Automobile Club Arezzo Bernardo Mennini, sottolineando l'importanza della collaborazione del territorio per il successo dell'evento, nel centenario dell'AC. Sono stati oltre un centinaio gli equipaggi presenti al raduno di ACI Storico, "Ruote nella Storia". Per Mennini, "godere di questo spettacolo fatto di oltre 100 mezzi, dal 1928 ad oggi, dimostra una grande vitalità anche nel territorio. Cento anni di storia sono per noi un punto di partenza e non un punto d'arrivo. Pensiamo di guardare al futuro, con la consapevolezza di aver fatto qualcosa di buono in questi ultimi cento anni. Un ringraziamento particolare al sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e al sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli per la disponibilità dimostrata ed il supporto concreto e fattivo nell'organizzazione di Ruote nella Storia di Arezzo edizione 2023". L'AC Arezzo, prosegue il presidente, "è da sempre partner insostituibile degli enti locali e la dimostrazione si è vista ancora una volta con questa perfetta sintonia per un evento così importante e di rilevanza nazionale come Ruote nella Storia. Le iniziative che ACI organizza in tutto il territorio Provinciale sono anche motore per l'economia territoriale in quanto il folto pubblico che queste iniziative richiama rappresenta un'opportunità straordinaria soprattutto per il settore turistico ricettivo di tutta la nostra provincia di Arezzo. Il nostro grazie va anche al mondo sportivo di AC Arezzo per la straordinaria capacità organizzativa dimostrata da sempre e che rappresenta una solida certezza per la perfetta riuscita di tutte le iniziative sportive automobilistiche".



