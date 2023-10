Anche studentato in progetto ex complesso S.Salvi a Firenze

Studentato, social housing, attività di interesse sociale, culturale, ricreativo e punti di aggregazione giovanile, ma pure spazi per start up e coworking, servizi di sostegno ad anziani e famiglie e recupero delle aree verdi con riconnessione ai parchi circostanti e percorsi pedonali e ciclabili. Sono le funzioni che troveranno 'casa' nel complesso di San Salvi, a Firenze, un tempo occupato dall'ospedale psichiatrico, grande 6mila mq e che sono previste nella manifestazione di interesse. Il progetto, in particolare quello dello studentato, è stato illustrato oggi alle rappresentanze studentesche dall'assessora comunale ai lavori pubblici e università Titta Meucci e dall'assessore alle politiche giovanili Cosimo Guccione.

Nel dettaglio, il progetto riguarda i padiglioni 33-34-35 per 5mila mq e il padiglione 37 per mille mq, oltre alle aree verdi di pertinenza. In riferimento alle aree esterne, si spiega dal Comune in una nota, si prevede il recupero a servizio delle funzioni contenute nei padiglioni. La riconnessione con i parchi circostanti prevede percorsi pedonali e ciclabili.

"Abbiamo presentato alle rappresentanze studentesche il progetto di rinascita di San Salvi, che prevede uno spazio importante destinato a studentato pubblico - affermano gli assessori Meucci e Guccione -. Oltre 1600 mq che saranno riqualificati per contribuire all'offerta pubblica di alloggi per studenti, nel quadro di un progetto più ampio che riguarda tutto il complesso. All'incontro di oggi faranno seguito altri appuntamenti, nell'ambito del percorso di partecipazione che prenderà il via entro l'anno. Il percorso, finanziato dalla Regione Toscana, rappresenterà un momento importante di ascolto e confronto con tutti i cittadini interessati per arrivare a delineare un progetto condiviso e funzionale per tutti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA