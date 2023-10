A museo di Palazzo dei Vescovi a Pistoia 'Il giardino incantato'

Il Museo dell'Antico Palazzo dei Vescovi a Pistoia accoglie (dal 28 ottobre al 29 febbraio 2024) 'Il giardino incantato. Un viaggio interattivo nell'arazzo millefiori': un'installazione immersiva capace di offrire un'esperienza inedita di uno dei capolavori di arte tessile fiamminga del XVI secolo, permettendo di esplorarlo, per la prima volta, in tre dimensioni. L'evento inaugurale, ad ingresso libero, è fissato per sabato 28 ottobre alle ore 18. Il manufatto originale da cui prende spunto l'installazione, ossia l'arazzo millefiori di Pistoia detto 'dell'Adorazione', in seta e lana, di dimensioni considerevoli (267 x 790 cm), è una delle opere d'arte più importanti della città e raffigura un raffinato giardino fiorito popolato anche da animali selvatici e fantastici, come l'unicorno. Il manufatto, di proprietà della Cattedrale di Pistoia e dal 2016 esposto nel Museo dell'Antico Palazzo dei Vescovi, sarà allestito in una delle sale più rappresentative della mostra 'Favoloso Calvino. Il mondo come opera d'arte: Carpaccio, de Chirico, Gnoli, Melotti e gli altri' in programma alle Scuderie del Quirinale. Durante l'assenza da Pistoia dell'opera originale, il suo avatar digitale, ovvero 'Il giardino incantato', propone una grande proiezione immersiva che farà scoprire i segreti della storia e della fabbricazione dell'arazzo e approfondire i soggetti dedicati alla flora e alla fauna da un punto di vista inusuale e innovativo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA