Violano divieto navigare in mare Montecristo, sanzionati turisti

Intervento nei giorni scorsi del reparto Carabinieri biodiversità di Follonica (Grosseto) per una barca, con quattro turisti tedeschi a bordo, che aveva violato il divieto di ingresso e di navigazione nelle acque dell'isola di Montecristo (Livorno), area a mare protetta dal Parco nazionale Arcipelago Toscano. E' scattata così una sanzione e contestualmente, all'ingresso e navigazione in area marina protetta, "a carico dei trasgressori - si spiega - sono stati presi provvedimenti anche per la conduzione di attività di pesca di tipo amatoriale" in acque dove vige il divieto.

"I provvedimenti a carico dei trasgressori - si spiega dal Ente Parco Arcipelago toscano - sono stati intrapresi per violazione di norme che tutelano gli habitat e le specie animali e vegetali di un ambiente naturale particolarmente protetto, riconosciuto anche a livello europeo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA