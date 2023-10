Oltre 100 equipaggi per Ruote nella Storia di Aci ad Arezzo

Oltre un centinaio di equipaggi per la tappa di Ruote nella Storia, raduno di ACI Storico con il supporto di Automobile Club d'Italia, svoltasi domenica 8 ottobre tra Arezzo e Castiglion Fiorentino. L'occasione ha voluto celebrare anche i 100 anni dell'Automobile Club Arezzo, presieduto da Bernardo Mennini e diretto da Silvia Capacci.

"Quinta edizione di Ruote nella Storia che celebra il centenario in maniera egregia con ben 100 equipaggi - ha sottolineato la Direttrice Capacci - cento auto storiche di livello, che ci hanno permesso di festeggiare, in questa splendida giornata, con il raduno di auto storiche organizzato da ACI Storico e ACI Sport. Appuntamento diventato ormai una tappa fondamentale di livello, perché tutti i nostri affiliati e i nostri soci ci seguono in modo appassionato, segno che è un evento riuscito con una formula vincente, tanto più che oggi lo consideriamo un nostro patrimonio dell'AC Arezzo quasi irrinunciabile. Tutto questo grazie alla commissione sportiva e al nostro fiduciario sportivo che ci seguono e supportano con passione e non ci abbandonano mai".

Tra le decine di automobili sono arrivate ad Arezzo una Fiat 1200 Spider del 1962, una Citroen D Super 5 del 1973, una Lancia Appia del 1959, una Porsche 924 del 1983, una Fiat 110 Barchetta del 1948, una Maserati Merac del 1973, una Ferrari Mondial t del 1991.

Dopo il ritrovo di fronte al Club ACI di Arezzo, le auto sono partite alla volta di Castiglion Fiorentino costeggiando le mura storiche della città. Dopo un breve aperitivo, i partecipanti sono ritornati ad Arezzo per il pranzo in piazza e la consegna della guida cartacea dei 100 anni di AC Arezzo.

Il raduno di ACI Storico continua con il suo calendario già dal 12 al 15 ottobre con AC Lucca, il 14 ottobre con AC Pordenone e il 15 ottobre con gli Automobile Club di La Spezia, Massa Carrara, Siena, Torino, Brindisi, Latina e Ancona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA