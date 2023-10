Life Support con 69 migranti attraccata al porto di Livorno

La nave Life Support ha attraccato alla banchina 57 della Stazione marittima del porto di Livorno alle 20.30, scortata da una motovedetta della Capitaneria. A bordo della nave ong di Emergency 69 migranti provenienti da Libia, Marocco, Egitto, Siria, Sudan e Tunisia: 46 uomini, 5 donne, 12 minori non accompagnati, 6 minori accompagnati.

La stessa ong ha spiegato "di aver tratto in salvo i 69 migranti a seguito di tre operazioni di soccorso distinte: il 7 ottobre recuperando 21 persone su un'imbarcazione alla deriva partita la sera prima da Tripoli, altri 21 il giorno dopo, partiti da Zwara (Libia), su una barca in legno con il motore non funzionante in acque internazionali, nella zona Sar maltese e i restanti 27 nella stessa giornata ancora nella zona Sar maltese, prelevati da un mezzo che imbarcava acqua dopo essere partiti da Sfax (Tunisia)". A coordinare le operazioni di sbarco c'era il capo della squadra mobile della questura livornese Giuseppe Lodeserto. Presenti in banchina gli ufficiali della Capitaneria di porto, il sindaco Luca Salvetti, il questore Giuseppina Stellino, il comandante provincia dei carabinieri Piercarmine Sica, rappresentanti dei servizi sociali e soccorritori di Croce rossa, Misericordie e Pubblica assistenza.





