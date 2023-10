Controlli straordinari a 1.200 alberi in giardini scuole Firenze

Sono 1.200 gli alberi dei giardini scolastici a Firenze che sono stati controllati negli ultimi mesi in via straordinaria, con l'obiettivo di monitorare la sicurezza di bambini e lavoratori: il dato è stato diffuso dall'assessore all'Ambiente Andrea Giorgio.

Gli esemplari su cui sono stati eseguiti questi controlli straordinari - che sono aggiuntivi rispetto alle normali 'Vta' che vengono svolte periodicamente su tutte le piante della città - sono stati selezionati tra i 4.500 alberi totali di nidi e scuole cittadine, secondo criteri condivisi con gli esperti dalla Direzione ambiente, che hanno incrociato età, dimensione e portamento del tronco, difetti evidenti, localizzazione e vigoria del fogliame delle diverse piante. "Il piano straordinario di controlli sta dando risultati confortanti, che confermano l'affidabilità degli strumenti adottati dall'amministrazione per verificare lo stato di salute degli alberi e che ci aiuteranno a diminuire ulteriormente il rischio", ha dichiarato Giorgio, che insieme all'assessore all'Educazione Sara Funaro ha compiuto un sopralluogo al giardino dell'asilo nido Madamadorè, durante lo svolgimento di una delle ultime prove di trazione previste nelle scuole del Quartiere 5. "Questi ulteriori controlli alle scuole e ai nidi della città - ha sottolineato Funaro - ci danno la possibilità di mandare un messaggio di attenzione ai lavoratori dei servizi scolastici, alle famiglie e ai bambini".



