Consob blocca Opa abusiva di Jsc Handel su Piaggio

La Consob blocca una "abusiva offerta pubblica di acquisto" su Piaggio promossa da JSC Handel Gruppe. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che la Commissione di sorveglianza sui mercati ha ordinato la "cessazione temporanea per un periodo di 30 giorni" dell'Opa promossa anche "tramite le pagine web" di Linkedin riconducibili a Pierluigi Di Cieri, di cui la Consob ha ordinato la rimozione insieme ai "contenuti illeciti presenti all'interno delle stesse e in particolare il documento in formato 'pdf'" dal titolo 'Letter of Offer to Piaggio & Co. S.p.A' che "costituiscono mezzo di promozione dell'attività abusiva".



