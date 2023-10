Bimba scomparsa: madre, cercarla in palazzi vicini ex Astor

"Da quattro mesi non ho notizie di mia figlia Kata. Gli investigatori non la cerchino solo nell'ex Astor, ma anche nei palazzi vicini. Chi abitava nell'albergo occupato, sa cosa e' successo quel giorno. Chi sa, parli ". E' il nuovo appello lanciato da Katherine Alvarez, la mamma di Kata, la bimba peruviana di 5 anni scomparsa dall'ex hotel Astor, in via Maragliano a Firenze, il 10 giugno, in occasione di un incontro con la stampa. Insieme a lei, c'e' anche il marito Miguel.

"Finira non e' stato fatto abbastanza per cercarla" - dice la donna -. Abbiamo fornito diverse indicazioni, anche dopo l'ispezione nell'ex albergo qualche settimana fa, abbiamo segnalato persone che potrebbero sapere, ma ancora non conosciamo gli sviluppi delle indagini". Al fianco della coppia, assistita dagli avvocati Filippo Zanasi e Sharon Matteoni, anche i consulenti: l'ex generale del Ris Luciano Garofano e la criminologa Stefania Sartorini. "Dopo quattro mesi non sappiamo dove sia finita Kata. Non vogliamo che questa vicenda finisca come quella della povera Denise". E aggiunge: "la Procura segua ogni pista: dal rapimento finalizzato al traffico di organi all'errore di persona, ma fornisca risposte ai genitori. Per Katherine Alvarez la piccola va cercata anche nei palazzi tra via Monteverdi, via Boccherini e via Maragliano. "Sono sicura che chi viveva nell'ex albergo sa e non vuole parlare - ripete -. E' impossibile che nessuno abbia visto chi ha rapito mia figlia: è scomparsa poco dopo le 3 del pomeriggio" . La piccola, secondo la donna, sarebbe stata portata sul retro dell'ex hotel, e fatta uscire attraverso i garage che danno su via Monteverdi.

"Li' non ci sono telecamere" - aggiunge. "Voglio sapere dov'e' mia figlia,- conclude - non si abbandonino le ricerche".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA