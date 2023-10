Appennino settentrionale Toscana,pericolosità frane in 3000 kmq

Nel territorio toscano di competenza dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale ci sono 448 kmq di aree a pericolosità molto elevata per le frane, zone che impattano su centri abitati e infrastrutture strategiche e 3154 kmq di aree a pericolosità elevata, dove è necessario intervenire verificando puntualmente le condizioni geologiche e geomorfologiche. È il bilancio fatto dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale il cui obiettivo, si spiega, è sviluppare costantemente la conoscenza del territorio per quanto riguarda i dissesti geomorfologici.

"In Lunigiana dopo gli eventi del 2011, nel Valdarno nel marzo 2013 e, ad un livello ancora maggiore, in Romagna dopo l'evento del maggio 2023, a tutte le frane conosciute se ne sono aggiunte centinaia di nuove, quelle che si credevano ferme si sono 'riattivate' in parte o in toto - dichiara il segretario generale dell'Autorità Gaia Checcucci -. Quando si parla di prevenzione in materia di frane sapere dove sono, come sono fatte, se si muovono o sono ferme e quando si sono mosse, vuol dire poter gestire il fenomeno e quindi gestire il rischio".

Prevenzione, aggiunge Checcucci, significa "valorizzare la conoscenza del nostro fragile territorio, che a livello di autorità di bacino abbiamo, e utilizzarla quando si tratta di investire le risorse a ciò destinate. E occorre farlo prima, in tempi non sospetti e non solo durante ed immediatamente dopo un evento. È vero, non fa notizia, ma sicuramente fa bene e salva vite".



