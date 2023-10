Trovato morto ciclista disperso in boschi tra Prato e Pistoia

Un 73enne di Pistoia, disperso da ieri pomeriggio dopo un'uscita in mountain bike, è stato trovato morto nella notte nella zona dell'Eremo degli Angeli - Cascinale Il Vespaio, nei pressi della riserva naturale di Acquerino Cantagallo, al confine tra la provincia di Prato e quella di Pistoia.

Impegnati nelle ricerche due squadre di tecnici del Soccorso alpino e speleologico della Toscana e i vigili del fuoco. Il 73enne era partito ieri per fare una girata in mountain bike ma non è rientrato, a fine pomeriggio i familiari hanno dato l'allarme. Partite dall'auto parcheggiata dell'uomo le ricerche hanno interessato ampie zone fino a quando è stato rilevato un segnale dal telefono del 73enne, e una squadra del Sast si è subito diretta sulle coordinate. Una volta raggiunte, l'uomo è stato individuato in una scarpata a circa una decina di metri dal sentiero e dalla propria bici ma per lui non c'era più niente da fare. Il cadavere è stato quindi recuperato ma dato il terreno impervio sono state necessarie manovre su corda per poter portare la barella sul sentiero, da lì è stato portato con una barella lecchese (a spalla) fino al punto dove attendeva il personale sanitario.



