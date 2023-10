Prorogata la mostra fotografica di Lisetta Carmi a Firenze

Sara visibile fino al 22 ottobre la mostra monografica 'Lisetta Carmi - Suonare forte', che a Villa Bardini a Firenze espone gli scatti realizzati in vent'anni di vita professionale, tra gli anni Sessanta e Settanta, da Lisetta Carmi. La mostra è stata prorogata rispetto all'originaria data di chiusura dell'8 ottobre.

L'indagine sull'uomo e sulla società sono al centro dello sguardo della fotografa, attraverso le immagini delle drammatiche condizioni di lavoro dei portuali, o le donne fotografate in ogni parte del mondo, così come i trans del ghetto di Genova. In mostra 180 fotografie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA