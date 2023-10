Giornate Fai d'autunno, alla scoperta di 7 borghi Toscana

Per la dodicesima edizione delle Giornate Fai d'autunno in Toscana si potrà andare alla scoperta di 25 luoghi di interesse, di cui 7 sono interi borghi della regione: si tratta di Castiglion Fiorentino (Arezzo), Suvereto (Livorno), Scarlino (Grosseto), Borgo a Mozzano (Lucca), Serravalle Pistoiese (Pistoia), Castello di Nozzano (Lucca) e Torrita di Siena (Siena).

Tra gli altri luoghi accessibili in via straordinaria per le Giornate del Fai d'autunno Palazzo Capponi a Firenze, Villa Pecori Giraldi a Borgo San Lorenzo (Firenze), la Gipsoteca Passaglia a Lucca. Pietrasanta metterà poi in mostra il Museo dei Bozzetti e Massa il rifugio antiaereo della Martana. A Pisa sarà aperto il complesso di San Michele e a Prato il vecchio ospedale Misericordia e Dolce.

"Siamo giunti alla dodicesima edizione delle giornate Fai d'autunno: in Toscana saranno aperti 25 luoghi, 7 dei quali interi borghi, quindi dire 25 luoghi è riduttivo perché i borghi contengono tanti tesori", ha detto la presidente Fai Toscana, Rosita Galanti Balestri aggiungendo che lo slogan di quest'anno "è 'Fai la tua parte' perché non sono solo i volontari del Fai a essere custodi del patrimonio culturale e artistico, ma tutti i cittadini". Per il presidente della Toscana, Eugenio Giani, "questo è uno dei momenti più belli per il nostro patrimonio, ciò che sovente è chiuso e difficilmente visitabile o sconosciuto si apre a tutti i cittadini. Quest'anno si parte dal Misericordia e Dolce di Prato, il vecchio ospedale di Prato che si trova nell'area sud-ovest delle mura trecentesche cittadine che ha rappresentato e rappresenta un giacimento culturale straordinario che abbina cultura e solidarietà. Grazie alla capillarità del Fai raggiungiamo tutte e dieci le nostre province".



