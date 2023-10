Fiamme in legnaia villa, 2 intossicati

Due persone sono rimaste intossicate durante un incendio. E' accaduto intorno alle 15 a Montanare nel comune di Cortona (Arezzo).

Per cause da accertare le fiamme, dalla legnaia di una villa, si sono propagate all'esterno producendo fumo che è stato respirato da un uomo di 81 anni e da una donna di 58 anni che si trovavano sul cortile. Entrambi soccorsi dal 118, sono stati trasportati all'ospedale cortonese della Fratta dove sono arrivati in codice giallo. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a spengere l'incendio e a bonificare l'area.



