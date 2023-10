Cade dal tetto di una ditta a Viareggio, operaio in ospedale

Incidente sul lavoro questa mattina a Viareggio (Lucca) dove un uomo di 31 anni è caduto da un'altezza di otto metri, riportando dei politraumi, mentre stava effettuando alcune lavorazioni sul tetto di una ditta meccanica in via di Montramito, alla periferia cittadina.

L'uomo è sempre rimasto cosciente ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Cisanello (Pisa).

Sul posto il 118 i carabinieri e gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll).





