Banda rapina una sala giochi in Lucchesia, bottino 8mila euro

Una banda armata di cacciaviti e punteruoli ha rapinato nella notte una sala giochi di Capannori (Lucca), in Lucchesia, fuggendo con 8mila euro.

Intorno all'una e trenta alcuni dipendenti della sala slot Las Vegas, sulla via Pesciatina a Zone, insieme ai pochi clienti presenti sono stati minacciati da un gruppo di malviventi.

I banditi hanno scassinato le macchinette dalle quali hanno portato via gli 8mila euro. Dopo il colpo si sono dati alla fuga in auto probabilmente una Bmw rubata poco prima della rapina in una concessionaria ad Altopascio. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA