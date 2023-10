Alla XIV Florence Biennale le opere di Ricarda Guantario

"La luce dei colori fra terra e cielo" e "Infinity" sono le opere che Ricarda Guantario esporrà in occasione della XIV Biennale D'Arte Contemporanea di Firenze dal 14 al 22 ottobre. "I Am You. Individual and Collective Identities in Contemporary Art and Design" è il tema di questa edizione che vuole includere una prospettiva integrata, considerando la sfera personale e quella sociale come due facce della stessa medaglia che insieme conducono alla ricerca dell'io, incentrato sui concetti di identità individuali e collettiva, nelle loro molteplici accezioni filosofiche, psicologiche, sociologiche e culturali.

Fondata nel 1997, su iniziativa dei fratelli Pasquale e Piero Celona, la Florence Biennale diretta da Jacopo Celona, è una esposizione d'arte contemporanea con la partecipazione di oltre 600 artisti, provenienti da tutti i continenti. Ricarda Guantario propone la propria interpretazione dei concetti di identità individuale e collettiva con le sue opere informali materiche, un connubio tra elementi della terra ed elementi invisibili, come il cristallo, l'energia dell'universo, con una chiave ready made al centro, simbolo di congiunzione e spiritualità.

Il tema della Biennale è visto dall'artista "con una spirale che riporta e ripete il ciclo della vita e delle comunità degli uomini da un tempo infinito, il ciclo della vita che si ripete nei secoli. Una presa di coscienza - spiega - del fatto che leggendo antichi scritti filosofici e non solo, per alcuni versi ancora attuali, ci si rende conto che le vicende storiche e umane, nonostante il trascorrere dei secoli, sono un ciclo che si ripete. L'arte in questo caso prende consapevolezza di ciò, lasciando i fruitori ad una riflessione profonda, indirizzandoli verso una presa di coscienza della vita: tramite l'arte si può trasmettere l'armonia, il dialogo costruttivo, la speranza e l'equilibrio, edificanti per la società contemporanea".



