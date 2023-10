Aggredito con mazza da baseball e coltello alle Cascine

Aggredito da un gruppo di quattro giovani che lo avrebbero picchiato con una mazza da baseball e ferito al volto e al braccio con un coltello. Questa la ricostruzione degli investigatori dei carabinieri su quanto accaduto ieri intorno a mezzanotte nelle vicinanze di un chiosco alle Cascine, in piazzale Vittorio Veneto a Firenze. L'uomo ferito è un 33enne, di originene peruviana, ricoverato all'ospedale di Careggi: è stato giudicato guaribile in 40 giorni.

I carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di una rissa da parte di alcuni passanti. Al loro arrivo i militari hanno trovato il 33enne a terra, scappati nel parco le altre persone. Il 33enne è stato portato in codice rosso in ospedale.

Da una prima ricostruzione dei fatti, si spiega dall'Arma, sembrerebbe si sia trattato di un'aggressione ai danni del 33enne a opera di un gruppo di giovani.



