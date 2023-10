A Silvia Frasson il premio Giacomo Matteotti per il teatro

Con lo spettacolo Poveri noi - Storia di una famiglia nella tragedia della guerra, l'attrice e autrice toscana Silvia Frasson si è aggiudicata la 19/a edizione del premio Giacomo Matteotti - sezione Opere letterarie e teatrali - concorso organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dedicato a testi che illustrano ideali di fratellanza tra i popoli, libertà e giustizia sociale. La cerimonia di premiazione il 20 ottobre a Palazzo Chigi. Il 10 novembre invece lo spettacolo sarà di scena al Teatro delle Arti di Lastra a Signa.

Poveri noi - Storia di una famiglia nella tragedia della guerra, racconta le vicende della famiglia di Gabriella Degli Esposti, partigiana medaglia d'oro al valore militare. La storia è presentata dal punto di vista di una bambina, la figlia di Gabriella, Savina Reverberi Catellani, che ha collaborato come consulente storica. La regia è di Andrea Lupo, attore e regista e direttore artistico del Teatro delle Temperie, che ha prodotto lo spettacolo. Le musiche sono di Guido Sodo. "Sono commossa e felice per questo riconoscimento - spiega Frasson, autrice e interprete dello spettacolo -. I valori che animano il premio Giacomo Matteotti sono gli stessi che condivido con il pubblico quando porto in scena Poveri noi. Pur circostanziata, la storia di Gabriella ci parla di tutte le guerre, di tutte le oppressioni, di tutte le famiglie distrutte. In ogni luogo e in ogni tempo. Un orrore che ho voluto raccontare attraverso lo sguardo e le parole di una bambina, che dall'infanzia si trova proiettata nella tragedia".

Formatasi alla Scuola d'arte drammatica Paolo Grassi di Milano, Frasson ha seguito parallelamente due strade: di attrice di prosa - con Gigi Dall'Aglio, Stefano Massini, Massimo Castri, Leo Muscato, Aldo Tarabella - e di narratrice. Ha affiancato per anni Stefano Massini, sia come attrice che come assistente alla regia, docente di teatro, di narrazione e di drammaturgia. È autrice dei suoi spettacoli di narrazione che spesso portano in scena tematiche sociali e civili tratte da lavoro di ricerca e testimonianze.



