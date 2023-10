Ucciso in una rissa fuori da una discoteca, arrestato un 38enne

E' un 38enne di origine dominicana residente a Magione (Perugia) l'uomo sospettato di aver ucciso, durante una lite fuori da una discoteca a Terranuova Bracciolini (Arezzo), Joel Ramirez Seipo, suo connazionale e coetaneo, residente a Montevarchi. L'uomo è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip di Arezzo ed eseguita dai carabinieri a Magione.

I militari del comando provinciale aretino sono arrivati al 38enne al termine di una settimana di indagini basate sulla visione delle telecamere che già avevano dato indicazioni precise. Il delitto si è consumato domenica 1 ottobre prima delle 7 fuori da un locale di Terranuova Bracciolini (Arezzo) dopo un concerto di un noto rapper dominicano a cui erano presenti oltre trecento persone.

Secondo una prima ricostruzione avrebbe scagliato il vetro tagliente di un narghilè infranto, come reazione al lancio di uno sgabello e il coccio avrebbe provocato il taglio della giugulare in maniera mortale per il 38enne residente a Montevarchi.

Sulle indagini è stata convocata una conferenza stampa per domani alle 11 presso il comando provinciale di Arezzo.



