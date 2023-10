Incidenti lavoro,32 quelli mortali in Toscana da inizio 2023

Da gennaio ad agosto 2023 in Toscana sono stati denunciati 30.922 infortuni sul lavoro, con un calo rispetto allo stesso periodo del 2022 del 15,4%: l'anno scorso era stati 36.540. Sempre da gennaio ad agosto di quest'anno sono stati 32 gli infortuni sul lavoro mortali denunciati in regione, dato in calo rispetto al 2022 quando furono 46. In aumento invece le malattie professionali denunciate: nel 2023 sono 7.420 contro le 5.989 del 2022, con una variazione del +23,9%. Questi i numeri diffusi da Anmil su dati Inail, in occasione oggi della 73/a Giornata nazionale per le vittime sugli incidenti sul lavoro: in Toscana la manifestazione territoriale si è svolta ad Arezzo.

A livello provinciale, riguardo agli infortuni totali denunciati Arezzo registra quest'anno 2.727 incidenti contro i 3.146 del 2022 (-13,3%); Firenze 8.724 contro 10.365 (-15,8%); Grosseto 1.567 contro 1.836 (-14,7%); Livorno 3.047 contro 3.562 (-14,5%); Lucca 3.741 contro 4.963 (-24,6%); Massa Carrara 1.689 contro 2.000 (-15,6%); Pisa 3.649 contro 4.248 (-14,1%); Pistoia 1.771 contro 1.994 (-11,2%); Prato 1.568 contro 1.784 (-12,1%); Siena 2.439 contro 2.642 (-7,7%).

Tra gli infortuni mortali denunciati Arezzo ne conta quest'anno 3 (erano stati 7 l'anno scorso); Firenze 13 come nel 2022, Grosseto zero così come Pistoia (nel capoluogo maremmano erano stati 4 nel 2022 mentre in quello pistoiese 3), Livorno 1 (erano stati 4 l'anno scorso), Lucca 3, uno in meno rispetto al 2022, Prato 1 (3 nel 2022), Siena 3 come l'anno scorso. In aumento gli infortuni mortali invece a Massa Carrara che ne registra a 3 contro uno solo dell'anno scorso e Pisa che ne registra 5 contro i 4 del 2022. Per le malattie professionali l'unica provincia a registrare un calo, pari dell'1,5%, è Prato.

"Nonostante la recrudescenza del fenomeno infortunistico che pesa sul Paese, è un fatto che oggi la sicurezza nei luoghi di lavoro non riceva la giusta considerazione, mentre dovrebbe essere per ciascuno di noi un valore imprescindibile ed una priorità - ha dichiarato il presidente Anmil di Arezzo, Mirko Marinelli - e questa Giornata è l'occasione per sensibilizzare un'azione comune e un patto trasversale a tutte le forze politiche".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA