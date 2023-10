Demolito con esplosivi impalcato viadotto A1 nel Fiorentino

E' stato demolito con esplosivi, stamani alle 6:45, l'impalcato del viadotto Torraccia Sud dell'originaria carreggiata sud dell'A1 tra Barberino e Calenzano, in provincia di Firenze.

"La spettacolare e complessa operazione", spiega Aspi, avvia "la fase centrale del piano di ammodernamento del viadotto", intervento "propedeutico al più ampio programma di riqualifica dell'intero tracciato" che "ha già visto il completamento della nuova carreggiata sud con la realizzazione della galleria Santa Lucia, la più lunga a tre corsie mai realizzata di Europa. Per la direzione nord è prevista la riqualifica delle due corsie attualmente in uso e la riconfigurazione dell'ex carreggiata sud verso nord, per un assetto finale di quattro corsie verso Bologna e tre corsie verso Firenze".

Il viadotto Fosso Torraccia, aperto al traffico alla fine del 1960, dispone di due carreggiate su impalcati separati, ciascuno di cinque campate. La lunghezza totale è di circa 165 metri in carreggiata sud, dismessa dopo l'entrata in esercizio del nuovo tracciato, e di 153 metri in nord. Le operazioni di brillamento, coordinate da Amplia (Gruppo Aspi), sono state precedute, si spiega, da fasi di demolizione meccanica di piccole parti dell'opera. Alla base dei piloni posizionate cuffie di protezione al fine di attutire le vibrazioni generate dalla detonazione. La demolizione è avvenuta in 5 esplosioni consecutive, una per ogni pila. Eseguito poi un monitoraggio dei dati sismici e un'ispezione visiva per la verifica della completa detonazione delle cariche.

"Le operazioni si sono sviluppate in modo da non generare alcun tipo di ripercussione ambientale". Il materiale demolito "è stato stoccato per poter essere reimpiegato in altre attività di cantiere". "Simili interventi - dichiara Roberto Tomasi, ad di Aspi - mostrano in tutta la loro evidenza la complessità del piano di ammodernamento messo in campo sulla rete autostradale di nostra gestione. Ammodernamento che va di pari passo con le opere di potenziamento": "La rigenerazione delle infrastrutture rappresenta un tema non più rimandabile a livello di sistema-Paese, un argomento che deve restare al centro del dibattito e guidare le future scelte strategiche nazionali".





