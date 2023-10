Rubano 40 chili di rame a Firenze, arrestati

Rubano 40 chili di rame a Firenze e li caricano su un passeggino e una bici ma vengono sorpresi dalla polizia. Due cittadini romeni, 18 e 43 anni, sono stati così arrestati per concorso in furto aggravato, ieri sera alle 23, in via Rocca Tedalda, alla periferia di Firenze.

I due, secondo una prima ricostruzione, dopo aver forzato il cancello di una ditta edile e disattivato l'allarme perimetrale, si sarebbero introdotti nel deposito facendo incetta di tubi di rame per impianti idraulici. Poi hanno caricato il materiale su una passeggino per bambini e una bicicletta e sono fuggiti ma sono stati visti da un passante che ha chiamato il 112 Nue. I due sono stati intercettati da una volante e arrestati.



