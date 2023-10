Rapinato e picchiato a Scandicci, uomo in prognosi riservata

Reagisce alla rapina del cellulare e viene pestato dal malvivente. Un cittadino dello Sri Lanka è in prognosi riservata all'ospedale fiorentino Torregalli, mentre il presunto autore dell'aggressione, un marocchino 37enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di rapina e tentato omicidio. Tutto è avvenuto oggi alle 6.30 a Scandicci (Firenze).

Secondo una prima ricostruzione la vittima aspettava il bus in via Pisana per andare al lavoro quando è stato avvicinato dal rapinatore che gli avrebbe strappato il cellulare. L'uomo ha reagito e ha tentato di trattenere il telefono, senza riuscirvi, con il malvivente che si sarebbe accanito sul cingalese, con pugni e calci, prima di darsi alla fuga. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno chiamato il 112 Nue. Sul posto ambulanza e carabinieri. La vittima è stata portato in codice rosso in ospedale. I carabinieri hanno identificato e poi arrestato il presunto autore grazie ai racconti di alcuni testimoni.



