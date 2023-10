Figlia di Botero, Pietrasanta importante per la nostra famiglia

"Ha scelto Pietrasanta come suo luogo di riposo eterno: questo spicchio della Toscana era così importante per lui. E noi siamo contenti di tornare qua: è stato anche il luogo" di ritrovo della famiglia "per degli anni: noi geograficamente siamo molto dispersi ma molto uniti", così i momenti "che passavano in famiglia, con mio padre e sua moglie Sophia hanno sempre avuto un gran significato, sono sempre stati molto importanti per noi". Lo ha detto Lina Botero, figlia del grande artista colombiano, stamani a Pietrasanta dove si è tenuta la commemorazione e la messa nel Duomo di San Martino. Poi la tumulazione delle ceneri nel cimitero di Pietrasanta, accanto alla tomba della moglie Sophia.

Pietrasanta è stata una seconda patria per Botero. "Per lui - ricorda la figlia - è sempre stato un sogno poter lasciare una affresco in un luogo in Italia che è stato chiaramente un posto così importante per lui e Pietrasanta tanti anni fa gli ha offerto" la chiesa della Misericordia "per poter fare due suoi affreschi: è stata un'esperienza fantastica ma quello che è importante" riguarda le "generazioni future: loro sapranno quanto il maestro amava" questo luogo. "Siamo commossi e profondamente grati - le parole della figlia durante la commemorazione - per l'infinita manifestazione di affetto, riconoscimento e gratitudine espresse in tutto il mondo, a partire dai funerali di Stato in Colombia. Oggi ringraziamo Pietrasanta e il sindaco" e anche "tutti coloro che hanno espresso il proprio dolore attraverso lettere e telefonate". "Da oggi chi visiterà il cimitero potrà toccare la lapide di marmo bianco di Carrara che riporta la scritta "Fernando Botero pittore scultore". Cosi voleva che lo ricordassero".

"L'ultimo, grande onore che" Botero "ci ha fatto è chiedere di poter riposare qui per l'eternità, insieme all'amata moglie che ci aveva lasciato lo scorso maggio. Maestro Pietrasanta, questa piccola città dalla grande anima internazionale, ti accoglie a braccia aperte, come quarant'anni fa. Ben tornato. E grazie", le parole del sindaco di Pietrasanta Stefano Giovannetti in Duomo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA