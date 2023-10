Uffizi riportano i tondi di Mannozzi nella sua San Giovanni

Dieci tondi dipinti su stuoia e altre opere di Giovanni Mannozzi (1592-1636) saranno al centro della mostra intitolata 'Bizzarro e capriccioso umore. Giovanni da San Giovanni, pittore senza regola alla corte medicea'. La rassegna, che rientra nel programma Terre degli Uffizi, è in programma dall'8 ottobre al 31 marzo nel Museo delle Terre nuove e nel Museo della basilica di Santa Maria delle Grazie di San Giovanni Valdarno (Arezzo), la cittadina da cui l'artista proveniva.

L'esposizione, si spiega in una nota, valorizza l'abilità dell'artista nel dipingere 'a fresco' su supporto portatile, capacità che nel Seicento gli valse grande successo. In mostra sono esposti, per la prima volta in serie, gli otto tondi dipinti a fresco su stuoia di giunchi per la Villa della Petraia intorno al 1634, affiancati da altri due tondi eseguiti con la medesima tecnica per la Villa di Pratolino. Allo stesso periodo si ascrive anche il celebre dipinto ad affresco su embrice, raffigurante la Pittura che dipinge la Fama. Visibili in mostra anche altri due affreschi portatili provenienti da collezioni private e alcuni disegni del gabinetto disegni e stampe delle Gallerie degli Uffizi.

Alle opere esposte nel Museo delle Terre nuove è correlata una seconda sezione nel Museo della basilica di Santa Maria delle Grazie, dove sono presentati ulteriori dipinti di Giovanni Mannozzi a soggetto sacro, in dialogo con le opere dell'artista presenti nella collezione permanente del museo. In collezione si trovano infatti una delle due lunette affrescate nel 1621 per l'Oratorio di Santa Maria delle Grazie e una delle poche tele del pittore, la Decollazione di San Giovanni Battista, firmata e datata al 1620. Quest'ultima è posta in dialogo con un'altra tela dipinta dal Mannozzi, ovvero la Circoncisione di San Bartolomeo a Cutigliano e con il disegno preparatorio del dipinto Martirio di san Biagio, proveniente dal Gabinetto disegni e stampe degli Uffizi. Esposti anche opere da collezione privata, come La mensa dei poveri, e lo stemma della famiglia Mannozzi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA