Tante occasioni ma zero gol, solo pari Empoli-Udinese

Pari senza gol nella sfida che ha aperto l'8/a giornata della serie A. Finisce infatti 0-0 Empoli-Udinese, con diverse occasioni per parte: la squadra di Sottil ha avuto chance di segnare con Samardzic, mentre per l'Empoli lampi nel finale di primo tempo con Baldanzi e poi Caputo, a cui il Var ha annullato per fuorigioco il gol del vantaggio. E ancora il Var nel secondo tempo toglie un rigore alla squadra di Andreazzoli. Brividi nei minuti finali, con Cancellieri e Cambiaghi vicini al vantaggio. L'Empoli è terzultimo con 4 punti, l'Udinese è a quota 5.



