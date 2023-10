Fridays for future, corteo e biciclettata a Firenze

Fridays for future tornano in piazza anche in Toscana per lo sciopero del clima indetto in varie città italiane. A Firenze il corteo è partito intorno alle 10 dal piazzale dei Caduti e si chiuderà nel parco del Terzolle dove è prevista un'assemblea. Ad aprire il corteo, con decine di giovani e giovanissimi, un grande striscione con scritto 'Another world is possible'. Nel pomeriggio poi è in programma una biciclettata per le vie del centro storico di Firenze con partenza da piazza Santissima Annunziata alle 17.30.

Cortei in programma stamani anche a Lucca e a Pisa mentre a Pistoia promosso un festival nel verde dalle 16 al parco di Monteoliveto. 'Seminare Utopie. Ripensare le città: sostenibili, vivibili e inclusive', il titolo dell'iniziativa: "Come gruppo locale pistoiese di Fridays For Future abbiamo deciso di organizzare un festival sulle città sostenibili, vivibili e inclusive - spiega Mina Fugini, 18 anni, coordinatrice pistoiese del movimento -. Abbiamo scelto di realizzare un festival e non un corteo questa volta perché è importante che la gente sia resa consapevole che le soluzioni per attuare la transizione ecologica già esistono, e possono partire dagli spazi in cui viviamo quotidianamente, migliorandoli non solo dal punto di vista ambientale, ma anche da quello di benessere psico-fisico e sociale".



