Corriere droga arrestato Pisa,aveva ingerito 1,4 kg stupefacente

Un uomo di 38 anni, arrivato all'aeroporto di Psa da Bruxelles, è stato arrestato da Guardia di finanza e Agenzia delle dogane per traffico di sostanza stupefacente: l'esame radiografico ha svelato che aveva ingerito 122 ovuli per un totale di quasi 1,3 chili di eroina e 100 grammi di cocaina. In totale la droga, secondo gli inquirenti, avrebbe fruttato 80.000 euro.

L'uomo, di origine nigeriana proveniente dal Belgio che ha tentato di introdurre in Italia. è stato fermato nell'ambito dei controlli effettuati da Fiamme gialle e Agenzia delle Dogane, all'all'aeroporto di Pisa. Avrebbe dichiarato di essere venuto in Italia, riferiscono gli investigatori, "per promuovere scopi benefici e associazionisti", fornendo poi però "contraddittorie versioni agli operanti" e mostrando un "atteggiamento evidentemente nervoso". E' stato così deciso di approfondire il controllo e il 38enne è stato sottoposto a esame Rx all'ospedale Cisanello: la radiografia ha svelato che l'uomo "aveva ingerito 122 ovuli in contenitori plastici rigidi avvolti in strati di nastro adesivo i quali, una volta espulsi, sono risultati contenere sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina". Per il 38enne, accusato di essere un corriere della droga, è scattato l'arresto



Riproduzione riservata © Copyright ANSA