Bomboniere rubate a coppia sposi ritrovate in altra indagine

In un'indagine per droga i carabinieri di Livorno hanno recuperato 24 bottiglie di vino di pregio, alcune delle quali scelte come bomboniere da una coppia di futuri sposi. Avevano infatti dei confetti abbinati. Le bottiglie sono state trovate nell'abitazione di due persone su cui l'Arma svolgeva degli accertamenti. Nella casa è stata trovata cocaina, ma ha destato ulteriore interesse il fortuito ritrovamento delle bomboniere-bottiglia così ci sono stati approfondimenti in merito.

Tramite i nomi riportati sull'etichetta dei confetti, i militari sono risaliti prima all'enoteca presso la quale le bottiglie erano state acquistate dai futuri sposi, e quindi ai legittimi proprietari. Le bomboniere, ottenuto in tempi brevi il dissequestro da parte dell'autorità giudiziaria, sono state restituite, in tempo per la celebrazione delle nozze.



