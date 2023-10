A fuoco appartamento in Mugello, abitazione inagibile

Un incendio è scoppiato oggi, intorno alle 12, in un appartamento in via di Villore, nel comune di Vicchio (Firenze), in Mugello.

Le fiamme hanno interessato più stanze dell'abitazione, situate al primo piano dell'edificio, riferiscono i vigili del fuoco che hanno domato il rogo. A causa dei danni provocati dall'incendio l'abitazione non è agibile. Una persona, in stato di agitazione, è stata affidata al personale sanitario. Sul posto anche i carabinieri. Sono in corso le operazioni di raffreddamento e di bonifica.



