Mostra su La Pira sindaco 70 anni dopo salvataggio Pignone

Una mostra fotografica racconta la prima volta da sindaco di Firenze Giorgio La Pira (1904-1977) e all'interno i 70 anni dallo storico salvataggio della fonderia Pignone di Firenze e dei suoi 2.000 lavoratori nell'autunno del 1953, che resta, accanto ai percorsi di Pace, all'edilizia popolare e alle politiche sociali, la sua grande intuizione. La Pira coinvolse Enrico Mattei e l'Eni nella decisiva riconversione industriale della fonderia. Proprio questo periodo storico è al centro della rassegna 'La prima amministrazione La Pira: 1951-1956' inaugurata oggi al Florence Learning Center della Baker Hughes, la holding americana proprietaria del Nuovo Pignone.

La Pira in quella crisi di 70 anni fa si adoperò per la concreta attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione, alla cui stesura aveva partecipato: tra questi il lavoro, momento fondativo della nostra Repubblica, garanzia di un'esistenza libera e dignitosa, ma anche contributo del singolo allo sviluppo economico-sociale della comunità e condizione per una partecipazione piena alla cittadinanza democratica. Nella visione di La Pira tutto questo si declina secondo l'annuncio del Vangelo e porta con sé l'impegno ineludibile per dare risposte ai bisogni dei più vulnerabili: il salvataggio del Pignone e dei suoi lavoratori rappresentò una sintesi di questi valori.

La mostra, con foto e documenti originali distesi su 18 pannelli, è arricchita anche da un filmato dell'epoca. Sono materiali, in buona parte provenienti dalla Fondazione La Pira, con cui si intende ripercorrere quegli orizzonti, cogliendone i segnali di speranza e le aperture al futuro grazie al rilancio del Nuovo Pignone nel segno del rapporto tra La Pira ed Enrico Mattei. L'iniziativa, realizzata dalla Fondazione La Pira in collaborazione con il Quartiere 5 di Firenze, è accompagnata anche da due convegni su 'Trasformazione del lavoro e sfide del terzo millennio' e su 'Dignità del lavoro e responsabilità politica'.



