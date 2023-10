Fernando Botero, aperta la camera ardente a Pietrasanta

Aperta alla chiesa di Sant'Antonio Abate a Pietrasanta (Lucca) la camera ardente per l'artista colombiano Fernando Botero, morto il 15 settembre scorso e che sarà sepolto il 7 ottobre - giornata di lutto cittadino - nel cimitero comunale. Oltre al saluto del sindaco Alberto Stefano Giovannetti e degli assessori, si sono uniti per un primo raccoglimento, l'artista colombiano Gustavo Velez e Adolfo Agolini della storica Fonderia Artistica Mariani.

Sabato 7, giorno dei funerali, sono attesi la figlia Lina Botero, l'ambasciatore della Colombia in Italia Ligia Margarita Quessep Bitar, Alessandro De Santi, lo stesso Adolfo Agolini a nome degli artigiani pietrasantini, il console generale di Colombia a Roma, Carlos Ivan Castro Sabbagh. Dovrebbe partecipare una rappresentanza delle Nazioni Unite che, al maestro, aveva conferito un riconoscimento per il suo impegno nel promuovere attività culturali e ricreative rivolte, in particolare, ai giovani del suo Paese natale.

Al termine un corteo accompagnerà le ceneri al Duomo di San Martino, dove alle 11 si svolgerà il rito funebre officiato da monsignor Stefano D'Atri. Conclusa la funzione, si terrà la tumulazione al camposanto.



