Empoli: Fazzini non al 100%, è reduce da febbre

Aurelio Andreazzoli non può contare su Fazzini al 100%. La mezzala è stata febbricitante in settimana, si è allenato oggi, ma difficilmente dovrebbe scendere in campo con l'Udinese dal primo minuto. Dovrebbe quindi andare in panchina con Marin in quella posizione dal primo minuto. A centrocampo, in cabina di regia, sembra confermato Ranocchia, ma se la gioca con Grassi, mentre a sinistra Maleh sembra certo, visto che Bastoni pare dirottato a coprire la posizione di terzino sinistro con Cacace in panchina.

L'Empoli si è allenato oggi pomeriggio, la gara con l'Udinese è domani alle 18.30.

Davanti Baldanzi ha il posto sicuro, mentre ci sono ballottaggi fra Cancellieri e Cambiaghi e fra Caputo e Shpendi, con i primi in vantaggio. Dietro paiono certi Ebuehi, Ismajli e Luperto e come detto Bastoni.



