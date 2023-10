Danza, musica e cinema al Teatro di Fiesole

Il Teatro di Fiesole riparte da una programmazione volutamente eclettica. La seconda stagione del Teatro di Fiesole si apre con la retrospettiva cinematografica dedicata a Liliana Cavani (dal 18 al 30 ottobre), per intrecciare poi danza, teatro, musica e ancora cinema. In arrivo, tra gli altri, i nuovi spettacoli 'Dove sta la verità?' e 'Bruna, per carità' di Alessandro Riccio, la rassegna 'Fiesole che danza!' con le compagnie Mp3 Dance Project, Nuovo Balletto di Toscana, Lyric Dance Company. E ancora, Gaia Nanni, Pupi di Stac, Paolo Hendel, Riccardo Goretti, Andrea Kaemmerle, Scuola di Musica di Fiesole, Orchestra da Camera Fiorentina, Remo Anzovino e due appuntamenti settimanali con il cinema d'autore a cura della Fondazione Stensen (il progamma sul sito www.teatrodifiesole.it).

"È una grande soddisfazione - spiega la sindaca di Fiesole, Anna Ravoni - vedere il teatro, che per tanti anni abbiamo vissuto come un problema, ripartire con tante attività ed essere un centro di promozione di cultura. Per Fiesole e non solo: tanti sono infatti i fiorentini che salgono al colle per apprezzare il programma interessante che trovano in questo luogo. I fiesolani hanno finalmente un 'loro' cinema, che nel periodo invernale mancava dal 1985, anno in cui fu demolito il Cinema Garibaldi. Con 40.000 presenze all'Estate Fiesolana e con i tanti frequentatori del Teatro, Fiesole è tornata veramente ad avere un cuore culturale pulsante".

Il teatro, si spiega, "cammina con le proprie gambe, senza alcun contributo pubblico, con il sostegno di quattro imprese: Dorin, Banca Cambiano 1884, Unicoop Firenze e Stefano Ricci".





