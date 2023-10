Presentato progetto di monastero buddista scavato nella roccia

"Il buddismo ha a che fare con la scienza della mente che vuol dire lavorare con le proprie emozioni cercando di eliminare quanto più possibile quelle negative che ci danneggiano". Lo ha detto Ghesce Thubten Chonyi, già maestro residente a Singapore, in uno dei più grandi centri buddhisti d'Oriente, e abate del nascente monastero di Santa Luce (Pisa), il primo in Italia interamente costruito nella roccia secondo la tradizione tibetana, in occasione dell'incontro istituzionale per la presentazione del progetto del monastero 'Lhungtok Choekhorling'.

"Il Parco della contemplazione e della pace che sorgerà nell'area del monastero - ha detto Giamila Carli, sindaca di Santa Luce - aprirà ulteriormente il nostro territorio a tutti coloro che ne vorranno beneficiare". Secondo il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, è "un momento storico di questa comunità e per tutta la Toscana: un luogo per la pace e la contemplazione che sarà una luce per tutta la regione".

"La cultura buddhista in Toscana - ha aggiunto - è un grande dono e questo monastero sarà una fonte di spiritualità, luce e di pace per tutta la nostra regione". "Santa Luce - ha osservato il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo - è sempre più un luogo di integrazione e dialogo interreligioso, in cui si coltiva la cultura della pace e in un tempo come questo non è affatto scontato. E' bello sapere che ci sarà uno spazio di bellezza, di meditazione aperto a tutti, dove ognuno di noi potrà sentirsi protagonista". Massimo Stordi, presidente dell'associazione Sangha Onlus che si occupa della realizzazione ha sottolineato che la struttura "sarà ecosostenibile, ospiterà monaci e monache e contribuire grazie alla pratica dell'amore e della compassione a una società più armoniosa, come già testimonia la presenza da oltre 45 anni sul territorio dell'Istituto Lama Tzong Khapa". Infine l'abate Ghesce Thubten Chonyi ha citato il Dalai Lama ricordando "l'importanza del dialogo interreligioso e il rispetto delle altre religioni: il nuovo monastero avrà questa funzione come fulcro dello sviluppo della pace e dell'armonia".



