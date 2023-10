Molestie a donne in una piazza di Prato, arrestato

Arrestato a Prato dalla polizia un 31enne accusato di molestie a sfondo sessuale ai danni di tre donne in una piazza del centro.

Appena trascorsa la mezzanotte di ieri, martedì 3 ottobre, un equipaggio del reparto prevenzione crimine di Firenze, impegnato, in concorso con operatori della questura di Prato in attività di controllo, mentre transitava in piazza Mercatale, è stato avvicinato da un gruppo di giovani che indicavano un uomo, da loro fermato che, a dire del gruppo, si sarebbe reso poco prima responsabile di una molestia a sfondo sessuale ai danni di una 20enne. La donna, sopraggiunta poco dopo, secondo quanto spiegato dai poliziotti aveva raccontato che mentre si trovava in piazza Mercatale era stata avvicinata da un uomo che cercava il contatto fisico avanzando improbabili avances. La 20enne, fuggita, aveva chiesto aiuto, subito ricevuto dai giovani, testimoni del fatto, che avevano trattenuto il 31enne a chiamato la polizia. Dagli immediati accertamenti era emerso che altre due ragazze, coetanee della prima vittima, poco prima della mezzanotte avevano subito lo stesso approccio da parte dello stesso uomo. Le due giovani erano fuggite all'interno di una pasticceria poco distante, inseguite dal 31enne, e avevano chiesto aiuto agli esercenti che avevano allertato le forze di polizia.

Il 31enne, identificato, è risultato essere un cittadino di nazionalità pakistana, irregolare sul territorio, già noto alle forze dell'ordine. Al termine degli accertamenti l'uomo è stato arrestato e trasferito presso la locale casa circondariale.





