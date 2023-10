In Gallerie Uffizi tre installazioni di Joana Vasconcelos

Un gigantesco paio di sandali a tacco alto, che richiama quelli indossati da Marilyn Monroe nel film Quando la moglie è in vacanza, realizzato con pentole in acciaio e coperchi; una reinterpretazione della sacra famiglia fatta di cemento e ricoperta di merletti all'uncinetto e un intreccio di stoffe, lana, cotone, cordoncini, imbottiture, paillettes, perline, piume e led che si ispira a una delle monumentali sculture pensili che compongono il ciclo delle Valchirie. Sono le tre installazioni dell'artista portoghese Joana Vasconcelos, esposte in luoghi diversi delle Gallerie degli Uffizi fino al 14 gennaio 2024.

Between Sky and Heart il titolo dell'esposizione che propone tre opere posizionate nella Tribuna degli Uffizi, nelle sala Bianca e nella sala di Bona di Palazzo Pitti. Se sul piano della tecnica l'artista si avvale di pratiche artigianali e si appropria di oggetti legati alla vita domestica, sul piano della progettazione adotta una scala architettonica che richiede uno studio ingegneristico. Vasconcelos ha spiegato di essere "un'artista contemporanea, partecipo alla creazione di questo momento storico, e non mi sarei mai sognata di esporre nel museo in cui sono custodite opere di Leonardo Da Vinci, Michelangelo o Caravaggio. Questo invito da parte del direttore degli Uffizi è un grande onore". Per il direttore delle Gallerie Eike Schmidt, "le installazioni di Joana Vasconcelos ci presentano un crescendo ovviamente femminista, tuttavia senza recriminazioni o rancori sui ruoli storici di genere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA