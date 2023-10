Figliuolo, 'in ordinanza importante quadro semplificazione'

Conterrà "un quadro molto importante di semplificazione" delle procedure riguardanti la ricostruzione post alluvione del maggio scorso, l'ordinanza che il commissario generale Francesco Paolo Figliuolo "firmerà tra qualche giorno e poi invierà alle Regioni". Lo ha annunciato lo stesso commissario a Pesaro, presso la sede della Provincia di Pesaro Urbino, dove il generale Figliuolo ha incontrato la Provincia, la Regione Marche e i Comuni danneggiati dell'alluvione per fare il punto della situazione e anche per effettuare sopralluoghi sul territorio.

"E' in chiusura presso al Corte dei conti la procedura di controllo preventivo sull'ordinanza riguardante i fiumi, il piano di difesa idraulica molto importante - ha riferito Figliuolo nel corso di un punto stampa - che firmerò e invierò alle regioni fra qualche giorno". Tra le semplificazioni previste, il commissario ha citato la "conferenza di servizi che avrà dei tempi molto limitati rispetto agli attuali, con procedure molto semplificate". "Le opere fino a 500mila euro potranno andare in affidamento diretto, - ha proseguito - fino a un milione con tre operatori, e fino a 2 milioni con cinque operatori: questo per cercare di snellire le procedure - ha spiegato -. La ratio dei provvedimenti è questa: siamo usciti dall'emergenza e ora siamo in una fase di transizione rispetto alla vera ricostruzione, quindi a mio avviso bisogna muoversi in fretta come se fossimo in emergenza". "Questo è stato recepito dall'Anac - ha detto ancora Figliuolo - che ha dato parere positivo, sia dal ministero per le Infrastrutture e Trasporti, dell'Ambiente e della Cultura che hanno dato parere positivo, con piccoli distinguo, che non vanno a inficiare il quadro delle semplificazioni". "Sarà un'ordinanza pilota - ha osservato -, madre delle altre ordinanze sulla rete ordinaria e sulle altre opere, che non sono né rete viaria e né per i corsi d'acqua, che saranno emanate a breve".



