Falso finanziere scoperto al mercato di San Giovanni Valdarno

Un falso militare della guardia di finanza è stato scoperto e denunciato a San Giovanni Valdarno (Arezzo) dalle vere Fiamme gialle.

L'uomo, secondo quanto ricostruito, al mercato settimanale della cittadina esibiva una placca metallica, simulava lo svolgimento di un controllo strumentale nei confronti di un esercente ordinandogli di mostrargli l'incasso del giorno e poi gli portava via il contante. L'ambulante ha fatto intervenire i finanzieri della Compagnia San Giovanni Valdarno che hanno individuato un italiano di 39 anni denunciato alla procura di Arezzo per più reati fra cui usurpazione di funzioni pubbliche e furto.

La guardia di finanza ricorda che nessun suo appartenente chiede di mostrare il denaro contante paventando presunti verbali e anche quando agisocno in abiti civli i militari hanno sempre il tesserino di riconoscimento. In caso di dubbi i cittadini possono contattare il 117.



