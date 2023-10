Covid, altri 2.727 casi e 18 morti in Toscana, ricoveri +6,7%

Negli ultimi sette giorni altri 2.727 nuovi casi e 18 morti per Covid in Toscana secondo il rapporto settimanale della Regione anticipato al mercoledì in base alle nuove disposizioni nazionali. I dati sono in aumento da una settimana all'altra. Le ultime vittime sono state 7 nell'area di Pistoia, 4 a Firenze, 3 a Prato, 2 a Lucca, 1 a Pisa e Livorno. Salgono a 12.072 i decessi dall'inizio dell'epidemia nella regione.

I nuovi casi (616 confermati con tampone molecolare, 2.111 con test rapido) portano il numero dei contagiati rilevati in regione dall'inizio della pandemia a 1.621.537 totali dall'inizio della pandemia. I guariti crescono del +0,1% sul totale - sono state 2.213 persone con tampone negativo nella settimana considerata - e raggiungono quota 1.605.897 (99% dei casi totali).

I positivi attuali sono a oggi 3.568. Tra loro sono ricoverate in ospedale 256 persone (+16 unità il saldo tra ricoveri e dimissioni rispetto alla settimana precedente, pari al +6,7%) di cui 9 in terapia intensiva (+6 persone il saldo tra ingressi e uscite, pari al +200%). Altre 3.312 persone sono in isolamento a casa "perché - spiega la Regione - presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi" (+480 rispetto alla settimana precedente il saldo tra isolati e 'liberati', pari al +16,9%).



