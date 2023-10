Conference: Italiano, sfida ostica ma vogliamo tre punti

''Domani ci aspetta una partita insidiosa ma vogliamo sfruttare il momento e il fattore campo e quindi prenderci i tre punti''. Non usa troppi giri di parole Vincenzo Italiano alla vigilia della seconda giornata della fase a gironi di Conference League, domani alle 21 al Franchi contro il Ferencvaros guidato da Dejan Stankovic.

''Conosciamo la pericolosità dei nostri avversari che guidano il girone - ha aggiunto il tecnico della Fiorentina -. Sarà bello poi affrontare Stankovic con cui ci siamo sfidati tante volte da giocatori e anche da allenatori. Ha portato nella sua squadra idee ed entusiasmo, anche per questo vogliamo vincere''.

Fra i viola resta in dubbio Biraghi ancora dolorante alla caviglia mentre in porta toccherà a Christensen.



