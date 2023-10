Arnie per api in campus dell'Istituto universitario europeo

Marco Del Panta, segretario generale dell'Istituto Universitario Europeo, domani presiederà la cerimonia inaugurale (ore 9,30) delle arnie installate nel parco di Villa Salviati, in via Bolognese 156 a Firenze.

L'Istituto è la prima istituzione accademica in Italia ad ospitare le api all'interno del suo campus.

L'installazione delle arnie, spiega un comunicato, fa parte degli sforzi che l'Istituto universitario europeo ha intrapreso per rendere il campus più sostenibile da un punto di vista ambientale. Secondo uno studio della Fao più del 75% delle colture alimentari del mondo dipende dalle api per la loro impollinazione. Le api svolgono quindi un ruolo fondamentale nell'ecosistema del nostro pianeta, contribuendo alla protezione della biodiversità.

L'iniziativa ha avuto origine dalla richiesta di diversi membri della comunità accademica dell'Istituto di contribuire attivamente alla conservazione della fauna e della biodiversità sui 26 ettari di verde del campus. L'Istituto si è quindi rivolto a Apicolturaurbana.it, start-up italiana già molto attiva nel campo della responsabilità sociale delle imprese, che si è occupata dell'installazione delle arnie e che segue il progetto. Secondo gli apicultori le api, che si trovano a Villa Salviati da giugno, sono in ottima salute ed hanno già prodotto 20 kg di miele in soli due mesi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA