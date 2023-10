Aperture serali gratuite del Museo Bandini per i suoi 110 anni

Aperture straordinarie e visite guidate gratuite sono in programma per festeggiare i 110 anni del Museo Bandini a Fiesole (Firenze) dove sono custoditi tesori d'arte sacra medievale e rinascimentale, collezionati dal canonico fiesolano Angelo Maria Bandini che, alla sua morte, nel 1803, donò la propria collezione di arte sacra al vescovo e al capitolo di Fiesole per "decoro, istruzione e beneficenza del popolo di Fiesole".

Il Comune di Fiesole, che gestisce il museo, insieme all'Area archeologica e al Museo archeologico, ha deciso di festeggiare questo speciale compleanno aprendo le porte del museo gratuitamente in orario serale e organizzando un ciclo di visite guidate, anche queste gratuite, tenute dalla direttrice dei Musei di Fiesole, Silvia Borsotti. Tutti i venerdì di ottobre, il 6, 13, 20, 27, il Museo Bandini sarà aperto straordinariamente dalle 18 alle 20 con ingresso libero e gratuito e sarà anche possibile partecipare a visite guidate gratuite con prenotazione obbligatoria.



