Allo Stibbert foto e oggetti sull'esotismo dall'800 a oggi

Una selezione di fotografie, provenienti dagli Archivi Alinari e una serie di oggetti d'arte orientale collezionati da Frederick Stibbert per raccontare il fascino per l'esotismo nelle abitazioni degli europei dalla seconda metà dell'Ottocento fino ai giorni nostri. E' quanto propone la mostra 'Così lontani, così vicini. Il fascino dell'esotismo negli interni europei tra '800 e '900', in programma al Museo Stibbert di Firenze dal 6 ottobre al 5 maggio 2024.

Eseguite da fotografi come Daniel Harlingue, o Dornac, alcune immagini ci restituiscono inediti scorci degli interni abitati da artisti, scrittori, diplomatici e dandy. Altre, provenienti dall'Archivio Alinari, ne declinano la versione italiana con una focalizzazione sul caso fiorentino.

La rassegna, curata da Sabine du Crest e Enrico Colle, affronta da vari punti di vista il tema dell'alterità: dalla coabitazione armonica tra i mondi lontani e l'Europa negli interni europei tra Ottocento e Novecento, che evidenziano i legami segreti che spesso si instaurano tra i collezionisti e gli oggetti raccolti nelle loro stanze, fino ad arrivare ai casi in cui tra gli artisti e le opere provenienti da altrove si genera una sfida, che giunge fino ad una vera e propria ossessione.

Nella mostra, composta da sette sezioni, sono esposti molti degli oggetti esotici raccolti con passione da Stibbert, scelti dal direttore del museo Enrico Colle tra le opere conservate nella collezione, con l'intento di evocare le atmosfere presenti nelle fotografie degli ambienti fiorentini della seconda metà dell'Ottocento, e tra questi lo stesso Salone delle feste della casa-museo, progettato dal padrone di casa come un vero e proprio spazio di frontiera tra Asia ed Europa.



