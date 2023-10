Al museo Marini di Firenze opere di Helene Appel e Eva Marisaldi

Helene Appel e Eva Marisaldi sono le protagoniste di 'Andature III', la mostra con opere pittoriche, scultoree, installazioni sonore, video e disegni, ospitata negli spazi del Museo Marino Marini di Firenze dal 4 ottobre al 24 dicembre. La rassegna rientra nel programma della Florence Art Week e per l'occasione il museo sarà straordinariamente aperto al pubblico anche il 5 e il 6 ottobre.

'Andature' è un progetto interdisciplinare nato nel 2020, a cura di Marcella Cangioli e Antonella Nicola, che ogni anno mette a confronto il lavoro di due artiste. Per l'edizione 2023, Eva Marisaldi analizza le modalità della comunicazione, del linguaggio e le regole che influenzano i nostri comportamenti.

Partendo dalle opere di Marino Marini, attua una riflessione sulla scultura scegliendo alcune piccole figure di acrobati e cavalieri che diventano il motivo su cui l'artista articola la sua indagine e realizza alcuni disegni, 'Danza', due nuove sculture 'Studio#1' e 'Studio#2' e un'incisione su vetro, 'Lezioni'. Helene Appel invece dipinge oggetti comuni come 'Twig', un ramoscello spezzato, 'Gully' un tombino su cui casualmente ha camminato, 'Cutting Board' un sedano tagliato su un piano, o ancora una grande tenda, 'Blue Fabric' del 2016 o 'Sand' dove i granelli di sabbia disegnano le ombre e le luci di quella inaspettata inquadratura. Durante il periodo dell'esposizione saranno attivate visite guidate gratuite.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA