50 Giorni di Cinema a Firenze è maratona di nove festival

Al via il 5 ottobre a Firenze una maratona di nove festival cinematografici internazionali, la '50 Giorni di Cinema a Firenze'. Un flusso ininterrotto di film, documentari, anteprime, talk, mostre, performance, incontri con gli autori che fino a metà dicembre aprirà una finestra sulla migliore cinematografia internazionale. La rassegna, si spiega, farà base al cinema La Compagnia, ma coinvolgerà anche altri luoghi della città.

Ad aprire questi 50 giorni di cinema sarà, dal 5 all'8 ottobre, la quarta edizione del FánHuā Chinese film festival, cui seguiranno Middle East now (10 - 15 ottobre), Florence Queer festival (18 - 22 ottobre), France Odeon (28 ottobre - 1 novembre), Festival dei Popoli (4 - 12 novembre), Lo Schermo dell'arte film festival (15 - 19 novembre), Festival internazionale di cinema e donne (24 - 26 novembre), Premio Nice città di Firenze (1 dicembre), River to River Florence indian film festival (7 - 12 dicembre), Italian Rising stars (16 dicembre). Lo scorso anno i festival della '50 Giorni' hanno proposto al pubblico 350 film (di cui 187 in anteprima italiana, europea o assoluta), visti da 32.000 spettatori e presentati da oltre 250 ospiti provenienti da tutto il mondo. Al termine della '50 Giorni', a metà dicembre, si terrà inoltre a Firenze la prima edizione di 'Rivelazioni Italiane - Premio David Italian Rising Stars', una nuova iniziativa voluta e realizzata in collaborazione con la presidenza e il consiglio direttivo dell'Accademia del cinema italiano Premi David di Donatello: a partire da un lavoro di selezione svolto nel corso del 2023 verranno scoperti e valorizzati i nuovi talenti che potranno diventare ambasciatori del cinema italiano nel mondo.



