Scontro scooter-auto a Firenze, morto un 65enne

Un 65enne è morto oggi a Firenze nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava e un'auto sul lungarno Colombo, all'altezza dell'intersezione con via De Sanctis. L'incidente è avvenuto intorno alle 11.50. Per ragioni da accertare i due veicoli si sono scontrati e lo scooterista è stato sbalzato a terra ed è deceduto sul posto. Alla guida della vettura una donna di 35 anni.

Il lungarno è stato chiuso per le operazioni di soccorso e i rilievi. La dinamica è al vaglio della polizia municipale. Tra i primi a prestare soccorso una squadra Saf (Speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco del comando di Firenze che stava rientrando alla sede centrale dopo un intervento. Il personale dei vigili del fuoco ha subito iniziato a prestare le manovre di rianimazione cardio polmonare in attesa dell'arrivo del personale medico ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA