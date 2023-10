Piccoli enologi crescono, a Vagaggini il premio Vinoway

Jacopo Vagaggini eletto miglior giovane enologo italiano per Vinoway Selection 2024, la selezione delle persone più influenti nel settore vitivinicolo.

La commissione di degustazione e dei premi di Vinoway Italia, guidata da Davide Gangi, lo premierà sabato 21 ottobre nel Castello Monaci Resort di Salice Salentinodove in Puglia.

Jacopo Vagaggini è consulente ed enologo di terza generazione nato a Siena nel 1991 ed ha "una particolare vocazione alla viticoltura sostenibile, - si legge in una nota - all'innovazione e all'importanza della territorialità. Una formazione partita dalla laurea in Biologia ad Oxford con specializzazione in Environmental Changes, seguita poi dalla laurea in Enologia conseguita al Dno di Bordeaux.

Dalle prime esperienze in diversi Château francesi si sposta in Argentina, dove approfondisce la coltivazione e la produzione del Malbec "vitigno con una forte identità territoriale, capace di esprimere con fierezza la propria origine" afferma Vagaggini sostenendo che "Un grande vino riesce a comunicare istantaneamente chi è".

L'attività di Vagaggini spazia dalle consulenze enologiche fino ad Amantis, azienda di famiglia e polo sperimentale, dove ogni anno porta avanti innumerevoli ricerche nell'obiettivo di sviluppare un'enologia moderna ma rispettosa della tradizione trasmessagli. Vagaggini continua le sue attività anche all'estero; nel luglio 2022 viene coinvolto nello sviluppo di una realtà enologica nell'isola di Gozo che per il giovane enologo rappresenta "un progetto ambizioso e moderno, che scriverà una nuova pagina dell'agricoltura maltese".



