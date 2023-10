Oltre 90 artisti a Firenze per Fiera internazionale ceramica

Oltre 90 artisti, provenienti da tutta Europa, saranno presenti alla XXIV edizione della Fiera della ceramica in programma in piazza Santa Croce a Firenze sabato 7 e domenica 8 ottobre, per celebrare l'arte della ceramica contemporanea.

La manifestazione, organizzata dall'Associazione Arte della Ceramica e La Fierucola Aps, offrirà non solo un'opportunità di vendita, ma anche un risvolto pedagogico offrendo al pubblico l'occasione di immergersi nel mondo della ceramica attraverso varie iniziative come laboratori didattici per bambini, momenti dimostrativi di lavoro e incontri dedicati a metodi di cotture ceramiche complesse, in particolare sulla cottura in forni a legna, si spiega in una nota. Tra gli artigiani-artisti della ceramica contemporanea provenienti da tutta Europa spicca la presenza dell'artista valdarnese Marco Bonechi, pluripremiato per le sue sculture in terracotta. Il francese Yvon Gauchot presenterà le sue creazioni in 'terre vernisee', una tecnica di ceramica invetriata che conferisce un aspetto vetroso ai manufatti. L'inglese Robert Cross del Gabbiano Studio Pottery esporrà ceramiche grès cotte in forno a legna e a gas. Sarà presente anche la Scuola della ceramica di Vietri sul mare (Salerno) che presenterà i manufatti degli allievi. In occasione della manifestazione l'associazione Arte della Ceramica lancia il nuovo sito www.artedellaceramica.net. Un evento speciale pre-fiera è in programma il 6 ottobre presso la sede di Artex in via Giano della Bella 21 con la Scuola regionale di ceramica Vietrese.



